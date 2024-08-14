نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏معاريف: التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن إيران لن تنتظر انتهاء المحادثات المقررة غدًا كي ترد على إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة ‏معاريف، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن إيران لن تنتظر انتهاء المحادثات المقررة غدًا كي ترد على إسرائيل.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.