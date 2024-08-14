العالم اليوم - 6.4 مليار جنيه أرباح طلعت مصطفى في 6 أشهر.. قفزة بـ 310%

انتم الان تتابعون خبر 6.4 مليار جنيه أرباح طلعت مصطفى في 6 أشهر.. قفزة بـ 310% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 03:28 مساءً - سجلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال النصف الأول من العام الجاري، زيادة في صافي الأرباح بنسبة 310 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت مجموعة طلعت مصطفى، في بيان لبورصة مصر اليوم، أنها حققت صافي ربح بلغ 6.36 مليار جنيه (حوالي 130 مليون دولار) خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أرباح بلغت 1.55 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2023.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة نمو الإيرادات بنسبة 60 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 17 مليار جنيه، مقابل حوالي 11 مليار جنيه في النصف المماثل من العام السابق.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بعد الضريبة بلغت 263.69 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 175.25 مليون جنيه بالنصف المماثل من 2023.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 6.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.4 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 207 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 132 مليون جنيه في الربع الأول من 2023.

يذكر أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حققت أرباحاً بلغت 4.13 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح بلغت 700 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.