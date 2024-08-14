نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملية متواصلة للجيش الإسرائيلي في الضفة.. ومقتل 6 فلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إسرائيل ووكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" مقتل 6 فلسطينيين، ليل الثلاثاء-الأربعاء وصباح الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة وبالقرب من القدس.

وأفادت "وفا" بمقتل "ثلاثة شبان اليوم الأربعاء في قصف طائرة مسيرة" إسرائيلية لـ "مجموعة من الشبان في بلدة طمون جنوب شرق طوباس".

وذكرت الوكالة أن جثامين الشبان الثلاثة "محتجزة" لدى القوات الإسرائيلية.

وكانت وكالة الأنباء أعلنت في وقت سابق صباح الأربعاء، مقتل الشاب فايز فواز أبو عامر برصاص قوات إسرائيلية "بعد أن حاصرته داخل منزله" في طوباس في شمال الضفة الغربية.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته "باشرت عملية" في قريتي طوباس وطمون في منطقة الأغوار.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في حسابه على منصة إكس "حتى الآن قضت القوات على مخرب واحد وأصابت آخرين خلال اشتباكات واعتقلت عددًا من المطلوبين وصادرت وسائل قتالية"، حسب تعبيره.

وفي بلدة طمون قال الجيش إنه "نفذ غارات جوية على عدد من المسلحين"، مؤكدًا أن العملية متواصلة.

كذلك أعلنت الشرطة الإسرائيلية، ليل الثلاثاء-الأربعاء، قتل شاب في الـ16 من العمر قرب القدس بعد أن "صعد إلى أعلى الجدار (الأمني) وألقى زجاجات حارقة".

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ العام 1967 تصاعدًا في العنف منذ أكثر من عام، لكنّ الوضع تدهور منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

وقُتل ما لا يقل عن 624 فلسطينيًا برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.