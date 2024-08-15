العالم اليوم - قتيلان و4 إصابات بقصف إسرائيلي على مخيم بلاطة قرب نابلس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 أغسطس 2024 08:18 صباحاً - أفادت تقارير طبية بمقتل شخصين وإصابة 4، فجر اليوم الخميس، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية في مخيم بلاطة، شرقي نابلس، في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن شابين قتلا وأصيب 4 آخرون، بينهم طفلة وسيدة، إثر قصف طائرة مسيرة، تجمعا للمواطنين في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

كما أصيب 4 شبان آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات لدى اقحامها اقتحام مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية في نابلس.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني مقتل الشابين احمد الشيخ خليل، ووائل مشه، وإصابة أربعة آخرين بينهم طفلة وسيدة، إثر قصف طائرة مسيرة، تجمعا للمواطنين في مخيم بلاطة.

وأوضح الهلال الأحمر أن طواقمه تمكنت من نقل أحد القتيلين من مخيم بلاطة إلى أحد مستشفيات نابلس، منوها الى أن قوات الاحتلال احتجزت مركبة الإسعاف التي كانت تنقل جثمانه.

كما أشار الهلال الأحمر إلى أن طواقمه تمكنت من نقل إصابة برصاص الاحتلال الحي في الركبة من شارع عمان، مؤكدا أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من التواجد في الشارع المذكور عقب نقل الإصابة.

وذكرت مصادر محلية أنه تم نقل عدد من الاصابات إلى أحد المستشفيات بمدينة نابلس..