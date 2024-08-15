العالم اليوم - أسهم أوروبا ترتفع قرب أعلى مستوى في أسبوعين

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا ترتفع قرب أعلى مستوى في أسبوعين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 أغسطس 2024 12:24 مساءً - ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات، الخميس، بدعم من بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي عززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، كما عززت مكاسب سهم شركة أدميرال البريطانية للتأمين ثقة المستثمرين.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش ليقترب من أعلى مستوى في أسبوعين ويتجه إلى تسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وسجل قطاع التأمين أكبر المكاسب مدعوما بقفزة لسهم شركة أدميرال بلغت 10.3 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التأمين على السيارات والمنازل ارتفاع أرباح النصف الأول قبل احتساب الضرائب 32 بالمئة، وهو ما فاق التوقعات.

وعززت قراءات التضخم المعتدلة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ أربع سنوات ونصف السنة.

وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن الاقتصاد البريطاني نما 0.6 بالمئة في الربع الثاني متماشيا مع توقعات خبراء الاقتصاد.

واستقر المؤشر فاينانشال تايمز القياسي.

ومن بين أسهم الشركات الأخرى ارتفع سهم شركة أدين الهولندية للمدفوعات 6.4 بالمئة بعد أن تجاوزت أرباحها الأساسية للنصف الأول التوقعات.

وهوى سهم أورستد 7.2 بالمئة بعد أن أعلنت أكبر شركة مطورة لمزارع الرياح البحرية في العالم عن نتائج الربع الثاني.