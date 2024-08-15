العالم اليوم - هوليوود.. اتفاق لاستنساخ أصوات الممثلين بالذكاء الاصطناعي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 أغسطس 2024 01:21 مساءً - أعلنت نقابة ممثلي هوليوود، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع منصة "ناراتيف" لتسويق المواهب عبرالإنترنت يسمح للممثلين ببيع حقوق استنساخ أصواتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي للمعلنين.

ومع خوف الممثلين من شيوع سرقة حقوقهم بسبب الذكاء الاصطناعي، يسعى الاتفاق الجديد إلى ضمان حصولهم على دخل من تلك التكنولوجيا والتحكم في استخدام أصواتهم المستنسخة.

وتربط "ناراتيف" بين المعلنين ووكالات الإعلان والممثلين لإنشاء إعلانات صوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وبموجب الصفقة يمكن للممثل تحديد سعر نسخ صوته للمعلن، بشرط أن يساوي على الأقل الحد الأدنى لأجر النقابة للإعلانات الصوتية.

وسيتعين على العلامات التجارية الحصول على موافقة الممثل لكل إعلان يستخدم نسخة صوتية رقمية.