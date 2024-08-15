‏بايدن وهاريس يعلنان عن خفض "تاريخي" لأسعار بعض الأدوية الأمريكية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية جو ‏بايدن والمرشحة كامالا هاريس، عن خفض "تاريخي" لأسعار بعض الأدوية الأمريكية.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تنحيه عن خوض الانتخابات الأمريكية المقبلة.

وقال بايدن في خطاب: "أعتقد أنه من مصلحة حزبي والدولة أن أتنحى، وأن أركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي."

وأضاف: "كان لي عظيم الشرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم."