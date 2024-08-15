الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة

الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الساعات الـ24 الماضية، 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، من بينهم طالبةو وأسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت على محافظة "الخليل"، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات "رام الله" و"طولكرم" و"بيت لحم" و"نابلس" و"القدس"، ورافقتها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف ومئة فلسطيني من الضفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.