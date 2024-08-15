نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة مستشار عسكري إيراني متأثرا بجروح أصيب بها في سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الخميس، أن مستشارا عسكريا في:القوات الجوفضائية" التابعة للحرس الثوري الإيراني توفي متأثرا بجروح أُصيب بها في سوريا خلال الأسابيع الماضية.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي "استشهد العقيد أحمد رضا أفشاري من القوات الاستشارية الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في سوريا متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف جوي نفذه التحالف الذي ينتهك سوريا"، وفقا لرويترز.

ولم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية التوقيت الذي وقعت فيه الضربة تحديدا لكنها قالت إن أفشاري أُصيب بجراحه بين أواخر يوليو وأوائل أغسطس.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات في سوريا ضد الفصائل المتحالفة مع إيران التي زاد نفوذها منذ بدأت تقديم الدعم للرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.

وفي أبريل الماضي، أطلقت إيران طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ في أول هجوم مباشر لها على إسرائيل، ردا على ما قالت إنه هجوم إسرائيلي على مجمعها الدبلوماسي في دمشق في الأول من أبريل والذي أسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري.