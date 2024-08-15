البنتاغون: إنتاج الولايات المتحدة من قذائف المدفعية لا يغطي حاجة قوات كييف

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البنتاغون أن إنتاج الولايات المتحدة من قذائف المدفعية لم يعد يلبي متطلبات قوات كييف، التي تستنفد كميات كبيرة للغاية منها، ولا سيما من عيار 155 مم.

وجاء في تقرير المفتش العام في البنتاغون اليوم الخميس: "تواصل القوات الأوكرانية طلب الذخيرة، في حين تم تخفيض بعض الأصناف التي لن توفرها الولايات المتحدة بالكم المطلوب".

وأشار البنتاغون إلى أن الكميات المتوقعة من الإمدادات من هذا النوع من الذخيرة كافية للقوات الأوكرانية لتحقيق أهدافها على المدى القصير، وهو ما لا يمكن قوله عن المدى المتوسط.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن الولايات المتحدة خصصت حزمة جديدة من الأسلحة لأوكرانيا بقيمة 125 مليون دولار.

وأكد البنتاغون أن الحزمة الجديدة ستشمل ذخائر لراجمات الصواريخ "هيمارس"، وقذائف مدفعية من عيار 155 مم و105 مم، ووسائل دفاع جوي محمولة من طراز "ستينغر"، وصواريخ مضادة للدبابات "إيه تي-4" و"تي أو دبليو" و"جافلين