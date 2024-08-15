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أحمد جودة - القاهرة - أكد مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي اليوم الخميس، أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة استؤنفت وتم سد بعض الثغرات، والخلافات المتبقية "قابلة للحل".

البيت الأبيض: محادثات وقف إطلاق النار في غزة أحرزت تقدما ملحوظا ويجري مناقشة تفاصيل تنفيذ الاتفاق

وأشار كيربي إلى أنه من المتوقع أن تستمر المحادثات بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار حتى الغد الجمعة، وأوضح أن خلال الأيام التي سبقت محادثات الدوحة تمكن الوسطاء من تضييق الفجوات بين "حماس" وإسرائيل.

وأكد أن "الجانبين أطلعا على مقترح الاتفاق بشأن غزة وقدما تغييرات عليه وتجري مناقشة تفاصيل تنفيذه وليس إطار العمل"، مشددا على أن "انخراط حماس في محادثات اليوم بالدوحة شبيه بما جرى في المحادثات السابقة"