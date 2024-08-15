نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محكمة في موسكو تصدر أمر اعتقال بحق مواطن أمريكي اعتدى على ضابط شرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حكمت محكمة مشانسكي في موسكو بالسجن لمدة شهرين على المواطن الأمريكي جوزيف تاتر في قضية استخدام العنف ضد مسؤولين حكوميين.

وقال متحدث باسم المحكمة: "بموجب قرار محكمة منطقة مِشّانسكي في موسكو، تمت الموافقة على طلب التحقيق لتحديد إجراء وقائي في شكل احتجاز جوزيف تاتر لمدة شهرين، أي حتى 14 أكتوبر 2024".

وبحسب التحقيق، في ليلة 12 أغسطس، تم نقل المواطن الأمريكي إلى قسم الشرطة بتهمة القيام بفعل شغب. ورفض الرجل تقديم وثيقة الهوية، وبعد ذلك هاجم أحد ضباط إنفاذ القانون.

وتم فتح قضية جنائية بموجب المادة المتعلقة باستخدام العنف الذي لا يشكل خطورة على الحياة أو الصحة ضد ممثل السلطات. وتنص عقوبته على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات كحد أقصى.

وقد نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر أمني إن الأمريكي جوزيف تاغر أثار شجارا في فندق "راديسون" برفضه تقديم الوثائق حول مكان إقامته السابق. وأدى ذلك إلى اقتياده إلى مركز الشرطة حيث اعتدى بالضرب على أحد الضباط.

وكما جاء في تقرير الشرطة، فإن الرجل "أظهر عدم احترام واضحا للمجتمع، وخاطب موظفي الفندق بألفاظ بذيئة بلغة أجنبية، وتصرف بعدوانية وعدم احترام تجاه نزلاء الفندق الآخرين، ولوح بذراعيه، ولم يستجب لطلب موظفي الفندق المتكرر للتوقف عن ارتكاب المخالفة