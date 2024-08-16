"حماس": ندعم طلب الأمم المتحدة لهدنة سبعة أيام لتطعيم أطفال غزة ضد فيروس شلل الأطفال

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة "حماس" اليوم الجمعة، أنها تدعم طلب الأمم المتحدة لهدنة سبعة أيام لتطعيم أطفال غزة ضد الفيروس المسبب لمرض شلل الأطفال.

وقال القيادي في الحركة عزت الرشق في بيان إن "حركة حماس تدعم الطلب الذي أعلنته الأمم المتحدة اليوم لهدنة لمدة 7 أيام، من أجل تطعيم آلاف الأطفال من الشلل الرباعي".

وطالب الرشق السماح بإدخال الدواء والغذاء والمساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني "محاصرين في قطاع غزة".

وكانت منظمات أممية وإنسانية قد دعت اليوم الجمعة، في بيانات منفصلة السماح بهدنة إنسانية لمدة أسبوع، لمرتين، من أجل تنفيذ حملتين لتطعيم أطفال غزة ضد الفيروس.

وجاء في بيان لمنظمة الصحة العالمية على منصة "إكس"، أنه "من المتوقع أن يتم إطلاق جولتين من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، في نهاية أغسطس وفي سبتمبر، في جميع أنحاء غزة، لمنع انتشار هذه السلالة من الفيروس".

وأضافت المنظمة الأممية إنها تطلب من جميع الأطراف "تنفيذ فترات توقف إنسانية لمدة سبعة أيام خلال كل جولة من الحملة".

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في بيان على منصة "إكس"، أنها تنضم إلى الحملات الداعية لوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة من أجل تنفيذ حملتي تطعيم ضد الفيروس المسبب لمرض شلل الأطفال.

وجاء في بيان وكالة "أونروا"، "ننضم إلى الدعوة إلى سبعة أيام من التوقف الإنساني [وقف إطلاق النار] في قطاع غزة، للسماح بجولتين من حملات التطعيم ضد شلل الأطفال".

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قطاع غزة بات منطقة وباء لشلل الأطفال، نتيجة الحالة المزرية بسبب الحرب وحرمان إسرائيل للغزيين من مقومات الحياة الأساسية.