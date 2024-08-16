اليمن: مقتل 16 جنديًا وإصابة آخرين بهجوم إرهابي

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل Rt اليوم الجمعة، بمقتل 16 جنديا وإصابة آخرين بهجوم إرهابي بسيارة مفخخة استهدف معسكرا تابعا لقوات المجلس الانتقالي بمديرية مودية التابعة لمحافظة أبين جنوب اليمن.

وأصدر المتحدث الرسمي باسم "القوات المسلحة الجنوبية"، المقدم محمد النقيب، بيانا هاما حول هذا التفجير الإرهابي، جاء فيه: "اليوم، وفي عمل إجرامي جبان، تعرضت قواتنا المسلحة الجنوبية بمديرية مودية بمحافظة أبين لعملية إرهابية استهدفت أبطالنا من منتسبي اللواء الثالث دعم وإسناد، بسيارة مفخخة يقودها انتحاري وتحمل على متنها مئات الكيلوغرامات من المواد الشديدة الانفجار، وارتقى على إثرها كوكبة من الأبطال الميامين".

وأضاف البيان: "تأتي هذه العملية الإرهابية الغادرة نتاجا لتصعيد سياسي وخطاب تحريضي إرهابي، يستهدف قواتنا المسلحة الجنوبية والمجلس الانتقالي الجنوبي إضافة إلى التحشيد والتعبئة المغلوطة والمغرضة التي يحركها المال السياسي لتمويل الإرهاب في الجنوب وتُغذيها وسائل الإعلام والدعاية المعادية الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتمرير المشاريع المشبوهة التي تستهدف قضية شعب الجنوب وكسر إرادته الوطنية التحررية والنيل من صمود وثبات درعيه وحصانته وسيف انتصاره قواته المسلحة الباسلة".

وأردف المقدم محمد النقيب: "إننا وفي هذه اللحظات التي ننعي فيها شهدائنا الأبطال وندعو لهم بالرحمة والمغفرة والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، لنؤكد أن هذه الجرائم الإرهابية البشعة ومن يُحركها ويمولها لن تمر دون عقاب رادع".

واستطرد: "إن هذه العملية الإرهابية التي جاءت متزامنة مع الذكرى الثانية لانطلاق عملية "سهام الشرق"، تضع أمام قواتنا المسلحة الجنوبية واجبات والتزامات وطنية وشعبية عظيمة في مواصلة مهمة اجتثاث الإرهاب واستمرار المعركة المصيرية، ما دام بقي على أرضنا الطاهرة من يحاول أن يستهدف أمنها واستقرارها وحياة مواطنيها".

وأكمل: "عهدا منا لشعبنا، أن معركتنا ضد الإرهاب ستظل باقية في انتصاراتها وبقوة أشد بأسا مما كانت عليه، ما دام استمرت القوى المعادية في هذا النهج القائم على استخدام الإرهاب وعناصره أدوات للقتل والابتزاز السياسي الرامي لتطويع وتقويض قضية شعبنا الجنوبي في مشاريع احتلالية إرهابية كما جرت العادة منذ عقود ثلاثة".

وتابع المتحدث الرسمي لـ "القوات المسلحة الجنوبية": "عهدا لشهدائنا وشعبنا الجنوبي بأن قواتنا المسلحة والأمن التي تخلقت في معارك التحرر الوطني، قد جبلت على خوض حروبها بصبر وجلد ونفس طويل وارادة راسخة لم ولن تحيد عن أهدافها ومسؤوليتها وتطلعات شعبنا الجنوبي قيد أنملة، أيا كان الثمن الذي يتوجب علينا دفعه".