نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وائل الدحدوح: أبدأ رحلة علاج ضرورية في ألمانيا وأحتاج إلى دعائكم الصادق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلامي والكاتب الصحفي وائل الدحدوح، مدير مكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة، بدء رحلة علاج ضرورية في ألمانيا، بعد إصابته خلال تغطية للأحداث في قطاع غزة، والحرب الخسيسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

وائل الدحدوح: أبدأ رحلة علاج ضرورية في ألمانيا وأحتاج إلى دعائكم الصادق

وطالب الدحدوح، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات والصور "إنستجرام"، كل محبيه ومحبي فلسطين وغزة: "محرج أن أطلب منكم الدعاء بالشفاء وأهلنا في #غزة وفلسطين في أمس الحاجة إليه، لكنني بحاجة إلى دعائكم الصادق حيث أنني بدأت رحلة علاج ضرورية في ألمانيا".