العالم اليوم - وزيرا خارجية مصر وفرنسا يبحثان "التطورات الخطيرة" في المنطقة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 أغسطس 2024 12:24 مساءً - قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم السبت، إنه تم بحث التطورات الخطيرة في المنطقة وتداعياتها الكارثية في قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية المصري أنه "تم التركيز في مباحثاتنا على الأوضاع في المنطقة وجهود منع التصعيد".

وأشار الوزير المصري إلى أن وجهات النظر المصرية والفرنسية متطابقة بشأن ضرورة وقف إطلاق النار سريعا في غزة.

وعبر بدر عبد العاطي عن تقدير بلاده للجهود الفرنسية مع شركائها بالمنطقة في خفض التصعيد الإقليمي.

وقال عبد العاطي "نتطلع أن تستمر المواقف الحاسمة لفرنسا في دعم حل الدولتين".

وأضاف "تحدثنا عن أولوية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في هذا التوقيت لإعطاء الأمل للشعب الفلسطيني المجاهد في غزة والضفة لتحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار الوزير المصري إلى أن الجانبين ناقشا نتائج مفاوضات الدوحة والتحضير لجولة مفاوضات القاهرة المرتقبة للتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح المحتجزين وكذلك الأسرى الفلسطينيين.

من ناحيته، أكد الوزير الفرنسي على ضرورة وقف إطلاق النار ووضع حد لمعاناة الغزاويين وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وكان الوزير الفرنسي التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة اليوم السبت، واستعرضا أوجه التعاون بين البلدين والتركيز على أزمة غزة وأهمية عدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية.

واستمع الوزير الفرنسي إلى رؤية الرئيس السيسي حول جهود وقف إطلاق النار، وكذلك تجاه عدد من الملفات الإقليمية، على رأسها الأوضاع في لبنان والقرن الأفريقي.