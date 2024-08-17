العالم اليوم - السعودية تعلن خلوها من "جدري القردة" وتعزز "الرصد"

انتم الان تتابعون خبر السعودية تعلن خلوها من "جدري القردة" وتعزز "الرصد" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 أغسطس 2024 04:21 مساءً - أكدت هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية"، السبت، أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بـ"جدري القرود - النمط الأول" حتى الآن في المملكة، وذلك عقب إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية على مستوى العالم بسبب تفشي النمط الأول من الفيروس.

وأوضحت "وقاية" في بيان، أن النظام الصحي في المملكة قوي وفعال وهو ما يجعله قادرا على مواجهة مختلف المخاطر الصحية.

وأضافت أن المملكة اتخذت الإجراءات والتدابير الوقائية الكافة للعمل على قوة الرصد والحد من انتشار الفيروس وتفشيه بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد من المواطنين والمقيمين.

وأشارت "وقاية" إلى أن هنالك العديد من الإجراءات الوقائية والخطط التوعوية، وإجراءات التقصي الوبائي، والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي التي تضمن الاستجابة لاحتمالات انتشار الأمراض المعدية.

وتؤكد هيئة الصحة العامة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات والمصادر غير الموثوقة، مشددة على ضرورة الحرص على اتباع السلوكيات الصحية، وكذلك نبهت إلى عدم السفر إلى الدول التي تم رصد حالات تفشي أو انتشار فيروس "جدري القرود" بها.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، تفشي "جدري القردة" في الكونغو وأماكن أخرى في أفريقيا حالة طوارئ صحية عالمية، مع تأكيد حالات إصابة بين الأطفال والبالغين في أكثر من 12 دولة، وانتشار سلالة جديدة من الفيروس.

وكشفت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم السبت، أنه تم تسجيل إجمالي 18737 إصابة محتملة أو مؤكدة بجدري القردة منذ مطلع العام في إفريقيا، بينها 1200 حالة في أسبوع واحد. وأشار التعداد الصادر عن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الذي أوضح أنه تم تحديد الكثير من متحورات الفيروس، إلى أنّ ثمة 3101 حالة مؤكدة و15636 حالة محتملة و541 حالة وفاة تمّ الإبلاغ عنها في 12 دولة في القارة.

وجدري القردة مرض معد ناجم عن فيروس ينتقل إلى البشر عن طريق الحيوانات المصابة ولكن يمكن أيضا أن ينتقل بين البشر عبر الاتصال الجسدي الوثيق.