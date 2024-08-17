البرهان: المساعي جارية لتشكيل حكومة تدير الفترة الانتقالية بالسودان

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، خلال لقائه بوفد إعلامي سوداني مصري أن المساعي جارية لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية في البلاد.

وجاء في بيان لمجلس السيادة أن البرهان "التقى في مكتبه اليوم الوفد الإعلامي السوداني المصري بحضور وكيلة الإعلام الأستاذة سمية الهادي، وأطلعهم على تطورات الأوضاع فى السودان على خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها مؤكدا قدرة القوات المسلحة على دحر التمرد والقضاء عليه".

وأضاف البيان: "أكد الفريق أول ركن البرهان أن المساعي جارية لتشكيل حكومة لإدارة الفترة الانتقالية".

وأوضح البرهان أن "من يريد إيقاف الحرب عليه التحدث مع المتمردين الذين يهاجمون المدنيين في مناطقهم"، مؤكدا أن الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا في حق الشعب السوداني غير مسبوقة في كل الحروب في العالم".

وأشار إلى أن "الاستقطاب الذي مارسته مليشيا آل دقلو وسط القبائل وسعيها لإحداث شرخ اجتماعي فيها"، مبينا أن موقف الحكومة من أي مفاوضات معلوم من خلال الرؤية التي تم تقديمها للوسطاء.

وأعرب عن شكره لمصر قيادة وشعبا على وقوفها بجانب السودان واستضافتها للسودانيين الذين لجأوا إليها.

وشكر رئيس المجلس السيادي الإعلام المصري على "مهنيته في تناوله للوضع في السودان وتغطيته للأحداث بكل تجرد وشفافية".

بدوره أوضح الهندي عزالدين رئيس الوفد أن رئيس المجلس السيادي قدم تنويرا حول الأوضاع السياسية والأمنية، طمأن الوفد من خلاله أن القوات المسلحة ثابتة وراسخة وتمضي لحسم معركة الكرامة قريبا".

وأكد انفتاح حكومة السودان على أي مبادرات تلتزم بسيادة السودان وسلامة أراضيه وتنفيذ مقررات اتفاق جدة الموقع في 11 مايو 2023.