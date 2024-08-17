عاجل - وسائل إعلام إسرائيلية: مشاهد أنفاق حزب الله حقيقية وليست من تصميم الذكاء الاصطناعي

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أحمد جودة - القاهرة - وسائل إعلام إسرائيلية: مشاهد أنفاق حزب الله حقيقية وليست من تصميم الذكاء الاصطناعي.. أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مشاهد أنفاق حزب الله حقيقية وليست من تصميم الذكاء الاصطناعي وهو ينتظر الفرصة المناسبة لإطلاق الصواريخ علينا.

هيئة البث الإسرائيلية: تأجيل سفر فريق التفاوض الإسرائيلي إلى القاهرة الغد بدلا من اليوم

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، تأجيل سفر فريق التفاوض الإسرائيلي الذي كان من المفترض أن يغادر إلى القاهرة اليوم إلى الغد، حسب فضائية سكاي نيوز عربية.

قيادي بحماس: حديث بايدن عن قرب التوصل لوقف النار في غزة وهم

ورأى القيادي في حماس سامي أبو زهري، اليوم السبت، أن حديث الرئيس الأميركي جو بايدن عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة هو "وهم".

جاء ذلك غداة تقديم واشنطن مقترحا جديدا لهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال أبو زهري في بيان لوكالة فرانس برس إن "الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو وهم".

وأكد القيادي في حماس أن "الاحتلال يواصل عرقلة كل المساعي لإتمام أي اتفاق"، مضيفا "لسنا أمام اتفاق أو مفاوضات حقيقية، بل أمام فرض إملاءات أمريكية".

وكان بايدن عبر، أمس الجمعة، عن تفاؤله بإمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، معتبرا أن ذلك بات أقرب اليوم مما كان عليه قبل أيام.

وحذر بايدن جميع الأطراف في المنطقة من تقويض جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إن التوصل إلى اتفاق بات قريبا.