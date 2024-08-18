مصرع وإصابة 18 شخصا جراء الأمطار الغزيرة في باكستان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 06:31 مساءً - أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الأحد، مصرع ثمانية أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء حوادث ناجمة عن الأمطار الغزيرة بأنحاء البلاد.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أن الأمطار الغزيرة تسببت في تدمير المنازل والمحاصيل الزراعية والطرق والكباري، بالإضافة إلى قطع الكهرباء بمختلف المناطق في إقليمي "بلوستشان" و"شامان".

وأضافت الشبكة أن هيئة الأرصاد الجوية تتوقع استمرار الأمطار الغزيرة على مناطق مختلفة من أنحاء البلاد، خاصة في إقليم "السند" خلال الأيام المقبلة.