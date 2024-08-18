نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل مدنيين اثنين جراء قصف قوات كييف لدونيتسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس بلدية دونيتسك أليكسي كوليمزين مقتل مدنيين في منطقة بتروفسكي في دونيتسك جراء قصف القوات الأوكرانية.

وكتب "كوليمزين" في قناته على تلغرام: "وفقًا للمعلومات الواردة، قُتل رجل من مواليد عام 1970 وامرأة من مواليد عام 1972 في أثناء قصف حي بتروفسكي في شارع بايكالسكايا".

يذكر أن حي بتروفسكي يقع في الضواحي الغربية للمدينة، وهو أبعد جزء من دونيتسك عن المركز، ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونينتسك الشعبية استقلالها عن كييف، تتعرض المنطقة للقصف بانتظام من قبل القوات الأوكرانية.

‎وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.

وتستهدف قوات كييف بشكل يومي البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف "الناتو".

فيما يؤكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مستمرة حتى تحقيق كامل أهدافها بحماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ونزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التوجه النازي فيها، وسوق جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.