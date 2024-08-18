نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حزب الله يعلن تدمير التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله، استهداف التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة، مما أدى إلى تدميرها.

غارة إسرائيلية على مدينة حمد السكنية غرب خانيونس جنوبي غزة

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، غارة جديدة على مدينة حمد السكنية غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.

الرئيس الكولومبي يوقع مرسوما يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل

وقع الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، مرسوما يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل للضغط على حكومة نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن الفحم الكولومبي يصنعون منه القنابل لقتل أطفال فلسطين.

شاهد بالصور.. كتائب القسام تنشر مشاهد من الإغارة على قوات الاحتلال الموجودة في محور نتساريم جنوب غزة

كما نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من الإغارة على قوات الاحتلال الموجودة في محور نتساريم جنوب حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

كتائب القسام تنشر مشاهد من الإغارة على قوات الاحتلال الموجودة في محور نتساريم جنوب غزة

كتائب القسام تنشر مشاهد من الإغارة على قوات الاحتلال الموجودة في محور نتساريم جنوب غزة

كتائب القسام تنشر مشاهد من الإغارة على قوات الاحتلال الموجودة في محور نتساريم جنوب غزة

القناة 12 الإسرائيلية عن المفاوضات: القضايا محل الخلاف هي محور فيلادلفيا وممر نتساريم

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أنه لا توجد انفراجة في المفاوضات والقضايا محل الخلاف هي محور فيلادلفيا وممر نتساريم.

تركيا تعلق رسميا بشأن هجوم قوات الاحتلال على مراسل قناة "تي آر تي" عربي في غزة

وعلق نائب الرئيس التركي جودت يلماز، على استهداف جيش الاحتلال للصحفيين في قطاع غزة، بعد الهجوم الذي نفذته القوات الإسرائيلية على مراسل قناة "تي آر تي" عربي في القطاع، وقال إن استهداف إسرائيل للصحفيين لن يمكنها من التغطية على الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

إصابة 11 فلسطينيا جراء استهداف قوات الاحتلال بالنصيرات وسط قطاع غزة

وأصيب 11 فلسطينيا، مساء اليوم، جراء استهداف قوات الاحتلال بناية زقوت السكنية بالنصيرات وسط قطاع غزة.

تفاصيل زيارة أنتوني بلينكن في الشرق الأوسط

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى مصر، الثلاثاء، في إطار زيارته للشرق الأوسط.

كما أعلنت الخارجية الأمريكية، لقاء أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، غدا الاثنين، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي ووزير الدفاع.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، منذ قليل، إلى تل أبيب، وذلك في إطار مواصلة جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، ستحمل رسالة ضرورية على الحاجة الملحة لتجنب التصعيد في المنطقة أو تقويض إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، توجه أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إلى إسرائيل لمواصلة جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

نتنياهو يدعو للضغط على السنوار لقبول مقترح الهدنة

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، إلى مزيد من الضغط على حركة حماس إزاء "رفضها" مقترح الهدنة في غزة.

وطالب نتنياهو حسب بيان لمكتبه إلى "توجيه الضغوط على حركة حماس"، مستنكرا "رفضها المتعنت" للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وذلك قبيل زيارة جديدة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.

وقال نتانياهو إن "حماس حتى الآن مصرة على رفضها ولم ترسل حتى ممثلا لها إلى مفاوضات الدوحة. لذلك يجب أن يوجه الضغط على حماس و(رئيس مكتبها السياسي يحيى) السنوار، وليس على الحكومة الإسرائيلية".

ويقوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بزيارة إلى إسرائيل، في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة من شأنه أن ينهي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 10 أشهر.

وتأتي زيارة بلينكن العاشرة للمنطقة منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي بعد أيام من طرح واشنطن مقترحات لحل الأزمة في غزة تعتقد هي والوسيطان قطر ومصر أنها ستؤدي إلى سد الفجوات بين الطرفين المتحاربين.

وقدمت الولايات المتحدة، الجمعة، في ختام المحادثات التي استمرت يومين بالدوحة، اقتراحا جديدا لإسرائيل وحماس في محاولة لسد الفجوات المتبقية والتوصل إلى اتفاق.

وأبدت حركة حماس رفضها، الجمعة، لما وصفته بـ "شروط جديدة" يتضمنها الاقتراح، ونددت، السبت، بـ "إملاءات أميركية".