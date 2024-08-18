أنور قرقاش يسلط الضوء على تصريحات الشيخ عبد الله بن زايد عن التطرف السياسي في أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - سلط المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش اليوم الأحد الضوء على تصريحات سابقة لوزير خارجية بلاده الشيخ عبد الله بن زايد، حول التطرف السياسي في أوروبا.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب أنور قرقاش: "حديث الشيخ عبد الله بن زايد بشأن التطرف السياسي في أوروبا حظي بإشادة كبيرة من الأصوات العقلانية وهجوما مركزا من المتطرفين الساعين للتحريف والتحوير خدمة لأجندتهم".

وأشار قرقاش إلى أن ما قاله الشيخ عبد الله بن زايد هو "رأي استشرافي أثبتت الأحداث صحته وأهميته لمواجهة التطرف البعيد كل البعد عن ديننا الحنيف دين التسامح والرحمة والتعايش".



جدير بالذكر أنه في أبريل الماضي، نشر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد مقطع فيديو سابقا له يعود تاريخه إلى 7 سنوات، وهو يتحدث فيه محذرا من الإرهاب والإرهابيين، وعلق عليه.

وجاء في تعليق الشيخ عبد الله بن زايد على مقطع الفيديو الخاص به: "قلت لكم ذلك".

وقال وزير الخارجية في المقطع: "دعوني أقول هذا باللغة الإنجليزية لتتمكن (مديرة الحوار) من فهم ما أقوله، أعلم أن لديك مترجما، ولكن أريد أن أتأكد من أنك ستفهمين هذا بشكل صحيح: سيأتي يوم نرى فيه متشددين متطرفين وإرهابيين بصورة أكبر بكثير يخرجون من أوروبا بسبب قلة اتخاذ القرارات ومحاولة اتخاذ ما هو صحيح سياسيا، أو افتراض أنهم يعلمون الشرق الأوسط ويعلمون ما هو الإسلام ويعرفون الآخرين بصورة أكثر مما نعرفهم نحن، وأنا آسف ولكن هذا جهل تماما".

هذا وشهدت عدة مدن بريطانية مؤخرا أعمال عنف يقودها اليمين المتطرف، اندلعت بعد هجوم على أطفال بسكين في مدينة ساوثبورت، توفي على إثره 3 أطفال، فيما تم نقل عدة أطفال آخرين وشخصين بالغين إلى المستشفى في حالة حرجة.

واعتقل ضباط إنفاذ القانون مراهقا يبلغ من العمر 17 عاما، واتهموه بقتل 3 أشخاص، ومحاولة قتل 10 آخرين وحيازة أسلحة بيضاء