اليونيسف: استشهاد 14 ألف طفل في غزة

اليونيسف: استشهاد 14 ألف طفل في غزةأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الحاجة الماسة والعاجلة لأطفال غزة للدعم النفسي والتعليمي، باعتبارهم الفئة الأكثر تضررا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد كاظم أبو خلف الناطق باسم "اليونيسف"، أن الوضع الحالي في قطاع غزة يتطلب استجابة عاجلة لمساعدة الأطفال الذين يعانون من فقدان التعليم والأضرار النفسية الجسيمة التي يتعرضون لها، مشيرا إلى أن عدد الأطفال الذين استشهدوا وصل حاليا إلى أكثر من 14 ألفا، بالإضافة إلى آلاف المصابين.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قال أبو خلف إن جميع الأطفال في قطاع غزة يحتاجون إلى دعم نفسي، حيث فقد ما لا يقل عن 625 ألف طفل عاما دراسيا منذ بدء الحرب على القطاع في أكتوبر الماضي، وإلى الآن يتعرض بعض الأطفال لبتر أطرافهم وهم في حاجة إلى الخروج من القطاع لتلقي العلاج، مؤكدا أن هناك العديد من الأطفال يعانون من الخوف والقلق بسبب الحرب.

وأضاف أن "اليونيسف" عملت خلال الفترة الماضية مع شركائها في قطاع غزة لإنشاء مساحات مؤقتة للتعليم، وهي عبارة عن خيام كبيرة في وسط تجمعات النازحين.

وأشار إلى أن "اليونيسف" وشركاءها في العمل الإنساني يحاولون تقديم ما يمكن من خدمات في ظل الظروف الحالية، كما يقدمون المساعدات الغذائية والوقود للمستشفيات، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لإخراج 170 شخصا يحتاجون إلى العلاج في الخارج.