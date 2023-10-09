انت الأن تتابع خبر بالفيديو .. لأول مرة كتائب القسام تكشف عن منظومة دفاعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستمر عملية "طوفان الأقصى" العسكرية التي أعلنتها حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح السبت، حتى هذه اللحظة.

ومع العمليات النوعية التي اطلقتها المقاومة الفلسطينية، كشفت كتائب القسام لأول مرة عن إدخالها إلى الخدمة منظومة دفاع جوي محلية الصنع من طراز "مُتبّر 1".

هذا وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها قامت بمجموعة من الإغلاقات التي تشمل أكثر من 10 طرق سريعة وتقاطعات بين مستوطنات غلاف غزة، يأتي ذلك بينما تواصل المقاتلات الحربية الإسرائيلية شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي دفع بدبابات ومدافع ثقيلة إلى 20 موقعا على طول الحدود مع قطاع غزة.

فيما أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 493 والمصابين إلى 2751.

كما أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 123 ألف شخص نزحوا في قطاع غزة منذ بدء التصعيد الأخير بين إسرائيل وحماس في أعقاب العملية التي شنتها الحركة ضد الاحتلال.

وفي سياق آخر، قامت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأسر مجموعة جديدة من الجنود الإسرائيليين، في وقت تخوض فيه اشتباكات عنيفة داخل مستوطنات الغلاف.

وأمس الأحد، قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم القسام إن مقاتلي كتائب القسام تمكنوا من اقتياد مجموعة جديدة من الأسرى الإسرائيليين والعبور بهم إلى قطاع غزة.