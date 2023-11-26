انت الأن تتابع خبر الحوثيون يحتجزون ناقلة نفط مملوكة لإسرائيليين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مسؤول عسكري أميركي، أن مسلحين مجهولين، سيطروا الأحد، على ناقلة نفط مرتبطة بشركة إسرائيلية في خليج عدن.

وقال المسؤول لوكالات أنباء عالمية، "هناك مؤشرات أن عددا غير معروف من المسلحين سيطروا على الناقلة "أم في سنترال بارك" في خليج عدن، وإن القوات الأميركية موجودة في محيط المنطقة وتراقب الوضع من كثب.

وكانت شركة "إمبري" للأمن البحري أفادت اليوم باعتراض الناقلة المملوكة من شركة مقرها المملكة المتحدة والمرتبطة بإسرائيل.

وقالت أن المسلحين صعدوا إلى الناقلة قبالة شاطئ مدينة عدن، فيما أبلغت سفينة أخرى في المنطقة عن اقتراب 8 أشخاص على زورقين يرتديان الزي العسكري.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الأحد، أن الحوثيين احتجزوا سفينة أخرى مملوكة لـ"إسرائيليين" تسمى "سنترال بارك"، وتحمل علم ليبيريا.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي قوله إن هناك مؤشرات على أن مسلحين مجهولين استولوا على سفينة في خليج عدن اليوم.

وأضاف أن القوات الأميركية وقوات التحالف متواجدة عن قرب وتراقب الوضع.

يشار إلى أن جماعة الحوثي احتجزوا في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري سفينة تابعة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.

وذكرت وكالة فرانس برس "ا ف ب" نقلا عن شركة "إمبري" للأمن البحري الأحد، أنه تم اعتراض ناقلة نفط تابعة لشركة مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي قبالة سواحل اليمن.



وقالت الشركة إن "القوات البحرية الأمريكية تتابع الوضع" بعد الحادث المتعلق بسفينة "سنترال بارك" المملوكة من قبل شركة مقرها المملكة المتحدة ومرتبطة بكيان الاحتلال.



وأضافت الشركة أنه تم اعتراض اتصالات من سفينة حربية تابعة للتحالف الأمريكي تحذر "سنترال بارك" من تجاهل الرسائل.



وأشارت إلى صعود أشخاص على متن الناقلة تم قبالة الشاطئ من مدينة عدن الساحلية اليمنية، حيث أبلغت سفينة أخرى في المنطقة عن "اقتراب ثمانية أشخاص على زورقين يرتديان الزي العسكري".



وكان الحوثيون، قد أصدروا الأحد الماضي، بيانا أعلنوا فيه أنهم سيعملون على استهداف جميع السفن التابعة للاحتلال الإسرائيلي.



وقال الحوثيون: "انطلاقا من المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية ونظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي أمريكي غاشم حيث المجازر اليومية والإبادية الجماعية واستجابة لمطالب شعبنا اليمني ومطالب الشعوب الحرة ونجدة لأهلنا المظلومين في غزة. نعلن أننا سنقوم باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني، والسفن التي تقوم بتشغيلها شركات تابعة للاحتلال، والسفن التي تعود ملكيتها لشركات تابعة للاحتلال".



وأهاب الحوثيون بجميع دول العالم بسحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم السفن المذكورة، وتجنب الشحن على متن تلك السفن أو التعامل معها، وإبلاغ سفن دول العالم بالابتعاد عن السفن التي سيتم استهدافها.