انت الأن تتابع خبر روسيا تعلن الناطق باسم ميتا مطلوبًا لديها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية الروسية، الأحد، عن إدراج الناطق باسم شركة "ميتا" الأميركية المالكة لمنصة "فيسبوك" آندي ستون، على قائمة المطلوبين لديها، دون إبداء الأسباب.

وقالت وزارة الداخلية الروسية، في بيان صحفي: إن روسيا فتحت تحقيقا جنائيا بحق ستون، وأضافته إلى قائمة المطلوبين لدى سلطات البلاد.

وكانت روسيا حظرت منصتي فيسبوك وانستغرام، أبرز منصات شركة ميتا، بعد وقت قصير من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شباط من العام الماضي.