انت الأن تتابع خبر الإفراج عن نفوذ أصغر أسيرة في سجون الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسيرة المحررة الطفلة نفوذ حماد، ضمن صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، ووصلت حماد منزلها في حي الشيخ الجراح بالقدس المحتلة وسط تشديدات أمنية من الاحتلال ومنع المهنئين والصحفيين.

والأسيرة نفوذ جاد عارف حماد، من سكان حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، تبلغ من العمر "16 عامًا"، وتعد أصغر الأسيرات في سجون الاحتلال، اعتقلت نفوذ عندما كانت في الصف التاسع، في 8 ديسمبر 2021، وحكم عليها بالسجن 12 عامًا.