انت الأن تتابع خبر انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لا تتوقف .. تطورات الأوضاع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس وطوقت منزلا فيها.



هذا واستشهد فلسطينيا إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر عين شمال رام الله بالضفة الغربية.

كما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الشهيد داود فايز في مخيم دير عمار غرب رام الله.

كما استشهد فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتونيا غربي رام الله.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة بالتزامن مع الاستعدادات لإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر، بمقتضى صفقة التبادل مع حركة حماس.

هذا وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى ان قوات الاحتلال اعتقلت 260 فلسطينيا بالضفة الغربية المحتلة، خلال أيام الهدنة الأربع، ضمن حملة مداهمات وأعمال اعتداء وتخريب تطال أهالي مدن الضفة.

وأفاد نادي الأسير بأن المعتقلين يتم التحقيق معهم من قبل ضباط مخابرات إسرائيليين، ومنهم من يفرج عنه بعد ساعات أو أيام أو يتم تحويلهم للاعتقال الإداري دون تهمة، أو محاكمة.

وأضاف نادي الأسير أن حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية بلغت 3260 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تزامنا مع العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة المحاصر.

كما أكد نادي الأسير أن 60 امرأة فلسطينية لا زلن في سجون إسرائيل بينهن، 56 اعتقلن بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي غزة، قال مدير الصحة في القطاع، إن الأونروا أخبرتهم بأن الاحتلال الإسرائيلي يمنعها من تسليم الوقود للمستشفيات في شمال غزة.

وأضاف أن قوات الاحتلال دمرت وخربت أجزاء واسعة من المستشفيات في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سيُعمل على إعادة تشغيل قسم الكُلى في المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.

كما أطلقت الدبابات الإسرائيلية النار على أطراف حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة، وذلك عقب ساعات من إعلان تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين.

من ناحية ثانية، استلمت الحكومة الإسرائيلية قائمة الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة الذين ستفرج عنهم حركة المقاومة الإسلامية حماس والمقاومة الفلسطينية، الثلاثاء بالتزامن مع اليوم الخامس للهدنة المؤقتة والأول من اليومين الذين اتفقت حماس وإسرائيل على إضافتهما الى أيام هدنة الأيام الأربعة التي انتهت أمس، والتي تم التوصل اليها بوساطة قطرية مصرية وأميركية.