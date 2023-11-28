انت الأن تتابع خبر مستجدات مُبشرة بشأن الإفراج عن أسيرات خلال تمديد الهدنة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت مصادر عبرية، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستفرج عن 50 أسيرة من سجون الاحتلال، في اليوم الأول من تمديد الهدنة.



وأفضت المفاوضات والمباحثات مع الوسطاء، الإفراج عن الأسرى من الداخل المحتل، ووافقت تل أبيب على ذلك، وفقا للمصادر.

وتم الإعلان عن قائمة جديدة بأسماء خمسين اسيرة، تضم 22 أسيرة من الداخل و17 من الضفة الغربية منهم 11 من القدس.

وأضافت المصادر إنه سيتم الإفراج عن الأسيرات الثلاثاء والأربعاء في اليومين الاول والثاني من تمديد الهدنة ويضاف اليهن عشرة من الأسرى الاشبال ليصبح العدد 60، مقابل 20 محتجزا لدى حماس.

هذا وكانت الحكومة الإسرائيلية قد تسلمت قائمة الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة الذين ستفرج عنهم حماس.