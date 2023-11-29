انت الأن تتابع خبر الدول التي عارضت انسحاب إسرائيل من الجولان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



وصوتت إلى صالح القرار 91 دولة من أعضاء الجمعية العامة، وعارضته 8 دول، بينما امتنعت 62 دولة أخرى عن التصويت.



ونجد في قائمة الدول المعارضة كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا وكندا وإسرائيل وبريطانيا وميكرونيسيا المتحدة وبالاو وجزر مارشال.



وينص قرار الجمعية العامة على أن قرار إسرائيل، الصادر في عام 1981، بفرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري ملغى وباطل، وفق ما أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 لعام 1981.



ويطالب القرار الجديد إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل، حتى خط الرابع من يونيو لعام 1967، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.