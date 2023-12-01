انت الأن تتابع خبر إصابات بين جنود الاحتلال بنيران المقاومة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر إسرائيلية: إن 4 جنود أصيبوا في معارك شمالي قطاع غزة، وتم نقلهم بمروحية عسكرية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع.



وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام / الجناح العسكري باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قصف مدن عسقلان وسديروت وبئر السبع برشقات صاروخية رداً على استهداف المدنيين

كما قالت الكتائب إن مجاهديها دكّوا تجمعات قوات العدو شمال غرب مدينة غزة برشقات من منظومة صواريخ "رجوم" عيار 114ملم وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

إلى ذلك، قالت سرايا القدس / الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قامت بقصف المدن والبلدات المحتلة ردا على جرائم العدو الصهيوني بحق أبناء شعبنا صباح اليوم.

كما أعلنت السرايا قصف تجمّع جنود وآليات العدو المتمركزة في محور التقدم "نتساريم" بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

