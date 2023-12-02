انت الأن تتابع خبر الجيش الإسرائيلي: حماس تتفوق علينا وتمتلك قدرات معقدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، ان حماس تتفوق على الجيش في معرفتها للمنطقة "ونجمع المعلومات لتحسين عملياتنا".

وقال ان حماس تمتلك قدرات معقدة ومركبة تحت الأرض وهناك مناطق لم نصل إليها.

وأشار إلى ان أكثر من 150 صاروخا أطلقت على إسرائيل منذ صباح الجمعة معظمها لم يصل إلى أهدافه.

وختم هاغاري قائلا: هذه الحرب ستكون طويلة ولن تكون محددة بوقت.

من ناحية ثانية، قال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي مارك ريجيف: لن نسمح لحماس بمهاجمة الإسرائيليين مرة أخرى، وسنفعل ما بوسعنا لإبقاء المدنيين بعيدين عن مناطق القتال.

وقال ريجيف ان "اسرائيل" ستبسط سيطرتها الأمنية على قطاع غزة لمنع حركة حماس من العودة، على حد قوله.

وأشار: "لن نصادر أراضي من غزة ولكن نريد خلق ظروف أمنية تحمي إسرائيل، وسوف نسهل دخول المساعدات الإنسانية لمواطني غزة بالتوازي مع عمليتنا العسكرية".

وقال ريجيف ان حركة حماس لم تهزم بعد وهدفنا تدمير آلتها العسكرية والقضاء على حكمها، والغزيون يعلمون تماما أين يمكنهم التوجه ليكونوا آمنين، والانتقادات الدولية تستهدف إسرائيل فقط وتتغاضى عن أفعال حماس على حد قوله.