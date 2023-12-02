انت الأن تتابع خبر القسام تستهدف قوة إسرائيلية وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل مبنى بمنطقة التوام وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وأشارت القسام إلى ان مجاهدوها استهدفوا غرفة قيادة واستطلع للعدو داخل مبنى شرق بيت حانون ب4 قذائف مضادة للأفراد.

وكانت القسام قد قالت في وقت سابق، إنها استهدفت دبابة إسرائيلية "بعبوة شواظ مما أدى إلى تدميرها بالكامل"، ودبابة ثانية بقذيفة الياسين 105 ومنزلا داخله جنود بقذيفة "تي بي جي" بمنطقة الشيخ رضوان.

هذا ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة في الجليل الأعلى والعفولة والناصرة.

من ناحية ثانية، أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف موقع المطلة الإسرائيلي وحقق فيها إصابة مباشرة.

وكان الحزب قال إنه استهدف موقع المرج الإسرائيلي وحقق إصابة مباشرة، معلنا استهدافه للمرة الثانية قوة إسرائيلية في مستوطنة دوفيف و"تحقيق إصابات مؤكدة".