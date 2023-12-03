انت الأن تتابع خبر أوكرانيا تعلن تدمير 10 مُسيَّرات أطلقتها روسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت القوات الجوية الأوكرانية، الأحد، إلى أنّ روسيا أطلقت 12 طائرة مُسيَّرة وصاروخًا من طراز "كروز" على أوكرانيا خلال الليل، وإن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمَّرت 10 طائرات قبل أن تصل إلى أهدافها.



وأضافت القوات الجوية أنّ صاروخ كروز لم يتم تدميره؛ لكنه لم يصل إلى هدفه، دون الخوض في التفاصيل. ولم تذكر ما حدث للطائرتين المسيرتين اللتين لم يتم تدميرهما، حسبما أفادت وكالة رويترز.



وقالت القوات الجوية إن الطائرات المُسيَّرة كانت متجهة نحو شمال غربي أوكرانيا، وسقط معظمها في منطقة ميكولايف بجنوب أوكرانيا.