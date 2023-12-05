انت الأن تتابع خبر غوتيريش يناشد بحماية المدنيين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ناشد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين عبر بيانٍ صدر باسمه، قوات الاحتلال الإسرائيلية "تجنب اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في غزة، وتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة".

وأكد غوتيريش، "وجوب حماية المدنيين - بما في ذلك العاملين في مجال الصحة والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة - والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات"، مٌكررا "التأكيد على الحاجة إلى تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل مستدام لتلبية احتياجات الناس في جميع أنحاء القطاع".

وأضاف غوتيريش أنه "بالنسبة للأشخاص الذين أُمروا بالإخلاء، لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه ولا يوجد سوى القليل جدًا للبقاء على قيد الحياة".

وبشأن الضفة الغربية، أعرب غوتيريش عن قلق بالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك عمليات قوات الاحتلال الإسرائيلية المكثفة، و"ارتفاع أعداد القتلى والاعتقالات، وتصاعد عنف المستوطنين".