انت الأن تتابع خبر غارديان: أشخاص داخل إسرائيل ساعدوا حماس بهجوم 7 أكتوبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت صحيفة غارديان البريطانية عن الجيش الإسرائيلي قوله إن حماس خططت لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول لسنوات، ورسمت خرائط تفصيلية بمساعدة ما أسمتهم بـ "جواسيس داخل إسرائيل".

وقال مصدر استخباري إسرائيلي للصحيفة إن تجميع هذه الخريطة لم يكن ممكنا إلا بمعلومات داخلية نرجح أنها من "جاسوس لحماس".

وأضافت غارديان أن مقاتلي الحركة حملوا أدلة إرشادية عن كيفية أخذ "الرهائن" وتفسير جمل من العربية للعبرية، مشيرة إلى أن من الوثائق التي عثر عليها مع مقاتلي حماس خريطة شاملة لقاعدة عسكرية إسرائيلية.