انت الأن تتابع خبر القسام تقنص جنود والاحتلال يعلن مقتل ضابطين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابطين إسرائيليين بينهم نائب قائد سرية في معرك غزة.

وكان جيش الاحتلال قد اعلن صباح الثلاثاء، عن مقتل 3 من جنوده في معارك قطاع غزة، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة من جراء تلك المعارك.

وبهذه الحصيلة يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال اليوم إلى 5.

من ناحية ثانية، أعلنت كتائب القسام، أنها تمكنت، الثلاثاء، من قنص جنديين صهيونيين ببندقية الغول القسامية شرق خانيونس وإصابتهما بشكل مباشرة.



وأعلنت عن استهداف 4 آليات صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس، واستهداف تحشدات للعدو شرق مغتصبة "ماجين" برشقة صاروخية

كما استهدفت جرافة عسكرية شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105".