انت الأن تتابع خبر زيادة متسارعة بإطلاق النار بين حزب الله والاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشارت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، إلى أن الأيام الماضية شهدت زيادة متسارعة ومثيرة للقلق في تبادل إطلاق النار عند الخط الأزرق.



وأضافت أنها تحث الذين يتبادلون إطلاق النار (حزب الله وإسرائيل) على إنهاء هذا القتال الذي يؤدي إلى عواقب وخيمة.

يذكر ان عسكري لبناني قد قُتل وأصيب 3 آخرون في غارة إسرائيلية الثلاثاء، فيما واصل حزب الله قصف المستوطنات، مما دفع الاحتلال لإغلاق الطرق وتوجيه رعاياه للبقاء في الملاجئ.

وقد أعلن الجيش اللبناني أن مركزا عسكريا تابعا له في "منطقة النبي عويضة-العديسة تعرّض لقصف إسرائيلي، مما أدى إلى مقتل عسكري وإصابة ثلاثة آخرين، نقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة.

وقصف الاحتلال بالمدفعية محيط بلدات الناقورة وطير حرفا والجبين واللبونة ومناطق أخرى جنوبي لبنان.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية الثلاثاء أن قصفا وغارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

ومن جانبه، أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة المناسبة وأوقع إصابات "بين قتيل وجريح".

وطلبت بلدية مستوطنة كريات شمونة من السكان المتبقين فيها التزام الملاجئ.

وتم إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد نحو 15 قذيفة أطلقت من لبنان على منطقة كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى.

كما أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع المطلة بمسيرة هجومية، وقال "حققنا فيه إصابات مباشرة".

ومن جانبها أعلنت قوات الفجر في الجماعة الإسلامية بلبنان إطلاق صواريخ "على مواقع العدو الصهيوني في محيط كريات شمونة وداخلها".