انت الأن تتابع خبر سرايا القدس: ما حققناه جزءٌ يسيرٌ مما ينتظر الاحتلال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة، إن المقاومة دمرت عددًا من آليات العدو وجيشه بمحاور التقدم شرق خانيونس والقرارة وشرق مدينة غزة.

وأكد أبو حمزة في بيان مساء الثلاثاء أن المقاومة أوقعت إصابات محققة في صفوف جنود العدو.



وأضاف أبو حمزة: "نؤكد ثبات مقاتلينا وجهوزيتهم في أرض الميدان على كافة المحاور في غزة العزة والصمود، وأن ما صدر من وسائط إعلامية من أبطال سرايا القدس ما هو إلا جزء يسير مما ينتظر العدو من التحام مقاتلينا وإن الاشتباكات والكمائن ما زالت في ذروتها في جميع محاور القتال."



وتابع: "ليس للاحتلال على أرضنا سوى القتل أو الإصابة بالعجز الرعب، ولن يملك في نهاية المطاف إلا الرحيل عن أرضنا إن شاء الله، وأن الساعات القادمة ستشهد مزيداً من الاستبسال والتصدي والتدمير لآليات العدو المتوغلة."