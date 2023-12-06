انت الأن تتابع خبر مصادر: واشنطن حددت سقفًا زمنيًا لعمليات الاحتلال في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر إعلاميّة أمريكيّة إنّ "واشنطن حددت بداية العام المقبل موعدًا لإنهاء (إسرائيل) عمليتها العسكرية الواسعة في قطاع غزة"، وقالت المصادر إنّ "وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نقل جدولاً زمنياً مختلفاً عما كانت تفكر فيه إسرائيل لإنهاء الحرب".

ونقل موقع "المونيتور" عن مصادر أنّ "هذا ليس موعدًا نهائيًا، ولكنه هدف. خلال الحرب يمكن أن تتغير التواريخ المستهدفة، لكن الأميركيين يعتقدون بوضوح أن (إسرائيل) على وشك استنفاد غزوها البري ويجب أن تتحول إلى جهود أكثر تركيزاً لإسقاط حماس".



كما صرح مصدر دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى لـ" المونيتور"، شريطة عدم الكشف عن هويته، بأن "الفجوة بيننا وبين الأميركيين تتراوح بين ثلاثة أسابيع وشهر، وهو أمر لا يمكن حله".