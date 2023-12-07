انت الأن تتابع خبر الاحتلال يحاصر مدرسة .. و206% نسبة إشغال المستشفيات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وسائل إعلام محليّة فلسطينية، الخميس: "إن دبابات إسرائيلية تحاصر مدرسة تؤوي عشرة آلاف نازح في بيت لاهيا بشمال قطاع غزة"

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، أنّ "المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذائف في محيط المدرسة، بينما أطلق جنود قناصة النار باتجاه النازحين"، مشيرًا إلى سقوط قتلى وجرحى داخل المدرسة.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي، إنّ "350 شهيدًا و900 إصابة وصلت مستشفيات غزة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضاف أنّ "عدد الشهداء ارتفع إلى 17 ألفًا و177، وعدد المصابين إلى 46 ألفا منذ بدء الحرب على غزة"، مشيرًا إلى أنّ "الاحتلال يتعمد استهداف سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني، ونواجه صعوبات في إحصاء الشهداء والجرحى بسبب القصف المستمر وقطع الاتصالات".

وأوضح: "ما خرج من معبر رفح بغرض العلاج في الخارج أقل من 1% من إجمالي جرحى العدوان، ونسبة الإشغال في مستشفيات غزة بلغت 206%".