انت الأن تتابع خبر القسام تعلن تدمير 79 آلية في 72 ساعة الأخيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري المسلح لحركة حماس، الخميس، أنّها "دمرت 79 آلية عسكرية إسرائيلية كلياً أو جزئياً في محاور مدينة غزة خلال الـ72 ساعة الأخيرة".

وفي سياق متصل، أعلنت الكتائب اليوم عن سلسلة عمليات تركزت أغلبها على محور شرق خانيونس، وقالت إن مقاتليها نجحوا في قنص جنديين في حي الشجاعية، واستهداف غرف قيادة جيش الاحتلال في المحور الجنوبي من غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم".

وكشفت عن استهداف دبابة "ميركافا" في محور شمال خانيونس بعبوة "العمل الفدائي، وقصف حشودات في المنطقة بقذائف الهاون، وتحقيق إصابات مباشرة في قوة من 6 جنود والاستيلاء على "روبوت" على محور شرق المدينة.

وذكرت أن مقاتليها قنصوا جنديين من جيش الاحتلال ببندقية "الغول" على محور شمال شرق خانيونس، واستهدفوا 5 دبابات بقذائف "الياسين 105" على المحور الشرقي من المدينة، واستهدفوا قوة مكونة من 15 جندياً بــ3 عبوات مضادة للأفراد وحققوا إصابات مباشرة فيها.

وأضافت أنها استهدفت جرافة عسكرية بقذيفة "تاندوم" وحفاراً بقذيفة "الياسين 105".