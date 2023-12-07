انت الأن تتابع خبر نقل 24 جندياً إسرائيلياً للمستشفى عبر مروحيات الجيش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت وسائل إعلام إسرائيلية وصول 24 جنديا مصابا، حالات 2 منهم خطيرة لمستشفى سوروكا في بئر السبع عبر مروحيات الجيش.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري قد قال الخميس: "فقدنا الكثير من أفضل أبنائنا في هذه الحرب"، وأعلن عن مقتل اثنين من الجنود أحدهما في جباليا والآخر في خان يونس، بالاضافة إلى مقتل "مواطن" في قصف من لبنان.

على صعيد آخر، قالت كتائب القسام أنها دمرت 135 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة خلال 72 الساعة الماضية، في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأوقعت عشرات الجنود الصهاينة بين قتيل وجريح إثر تفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو بعد تفخيخها واستهداف القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والقذائف والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معهم من مسافة صفر".

وفي الضفة، استشهد فلسطينيان برصاص قناصة جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل مدرسة تؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.