انت الأن تتابع خبر البيت الأبيض: إذا توقفت الحرب ستستمر حماس بتهديد إسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مسؤول بالبيت الأبيض، ان واشنطن لم تعط موعدا نهائيا محددا لإسرائيل لإنهاء العمليات القتالية الرئيسية في غزة، وفقا لرويترز.

وأضاف المسؤول الأميركي أن الإدارة الأميركية تعتقد بأن هناك العديد من الأهداف العسكرية المشروعة التي لا تزال موجودة بجنوب غزة، وإذا توقفت الحرب اليوم فستستمر حماس في تهديد إسرائيل.

وأشار إلى انه كان هناك حالات تم فيها توجيه الناس في غزة إلى أماكن باعتبارها آمنة، ثم وقعت بها غارات إسرائيلية في نهاية المطاف.

وأضاف المسؤول الأميركي أنه لا يوجد خيار الآن لحكم غزة سوى السلطة الفلسطينية باعتبارها كيانا سياسيا فلسطينيا مؤسسيا.

هذا وقال البيت الأبيض: لسنا قريبين من الوصول إلى هدنة إنسانية جديدة في غزة.

وأكد أن ما يحدث في البحر الأحمر مشكلة دولية تطلب حلا دوليا، وندعو شركائنا للتعاون معنا في تحالف لحماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر.