انت الأن تتابع خبر الديوان الملكي السعودي ينعى أميراً شاباً والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الديوان الملكي السعودي ،الخميس، وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح الديوان الملكي السعودي في بيان، أن صلاة الجنازة ستقام غداً الجمعة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

ونعى الأمير الراحل، عددا من الأمراء والمغردين، حيث كتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقا: "اللهم اغفر لعبدك طلال بن عبدالعزيز بن بندر وارحمه وتقبله في الشهداء وأسكنه فسيح جناتك إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

ونشر الأمير خالد آل سعود تغريدة تضمنت صورة للأمير طلال مرتديا زي الطيار وكتب: "تغمدك الله بواسع رحمته ومغفرته أخي الأمير الجليل طلال بن عبدالعزيز بن بندر، وجبر مُصاب والديك وإخواتك ومُحبيك، ومُصابنا جميعاً بفقدك المؤلم، ولا نقول إلا ما يُرضي ربنا: (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعون)".