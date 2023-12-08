انت الأن تتابع خبر استهداف محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء في بغداد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد مصادر بإطلاق السفارة الأمريكية في العراق صفارات الإنذار عقب تعرض المنطقة الخضراء في بغداد حيث تقع السفارة للقصف.



ووفقا للمصادر لم يعرف حتى اللحظة ما إذا كان القصف بالصواريخ أم بقذائف الهاون، ولا تأكيدات رسمية بهذا الصدد.



فيما أشارت معلومات أولية إلى أن الهجوم يستهدف السفارة الأمريكية داخل المنطقة الخضراء.



وفي وقت سابق أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق استهدافها قاعدة الجيش الأمريكي في "القرية الخضراء" بالعمق السوري، و"عين الأسد" غرب العراق، بطائرتين مسيّرتين "أصابتا الأهداف بشكل مباشر".



وأشارت في بيانات منفصلة لها إلى أن هذه الاستهدافات تأتي "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة".