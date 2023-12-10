انت الأن تتابع خبر الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوماً شرساً على غوتيريش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل الاحتلال الإسرائيلي انتقاداته للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بسبب موقفه ازاء الحرب على قطاع غزة.

إذ قال مندوبها لدى المنظمة الدولية جلعاد إردان إن شخصا لا يدين الإرهاب -حسب وصفه- لا يستحق هذا المنصب.

وأضاف إردان أن "أمينا عاما للأمم المتحدة لا يدعم دولة ديمقراطية تحارب الإرهاب هو فاسد أخلاقيا".

وتأتي أحدث الانتقادات الإسرائيلية بعدما استخدم غوتيريش -لأول مرة خلال ولايته- المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لتحذير أعضاء مجلس الأمن من أن الحرب على غزة تهدد السلم والأمن الدوليين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها الاحتلال غوتيرش ومطالبته بالاستقالة بسبب انتقاداته لوحشية العدوان على غزة الذي أسفر عنه آلاف الشهداء والجرحى وتدمير المنازل والبنية التحتية في القطاع.