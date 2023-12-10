انت الأن تتابع خبر رد ناري من الحوثيين على نتنياهو: جاهزون للتحرك العسكري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد وزير الإعلام بحكومة أنصار الله الحوثيين في اليمن ضيف الله الشامي، إنهم جاهزون لمواجهة أي تحرك عسكري إسرائيلي ضدهم.

وأكد الشامي أن أي سفن تتحرك لإيصال إمدادات للإسرائيليين ستكون في مرمى نيران الحوثيين.



وجاءت تصريحاته عقب إعلانهم، السبت، أنهم سيمنعون أي سفينة من التوجه إلى إسرائيل مهما تكن جنسيتها، حتى يتم ادخال الأدوية والمساعدات إلى قطاع غزة.

يذكر أن القناة الـ13 الإسرائيلية، قد قالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أخبر الرئيس الأميركي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز أن إسرائيل ستتصرف عسكريا إذا لم تُتخذ إجراءات ضد الحوثيين.