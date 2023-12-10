انت الأن تتابع خبر بدء التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية والسيسي يدلي بصوته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأ الناخبون في مصر بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وفتحت لجان الاقتراع على مستوى محافظات الجمهورية أبوابها لاستقبال الناخبين منذ تمام الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى التاسعة مساء، لمدة ثلاثة أيام، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.



ويتنافس السيسي (68 عاما)، على المنصب إلى جانب كل من مرشح عن حزب الوفد، أقدم الأحزاب الليبرالية في مصر، عبد السند يمامة (71 عاما)، وعن الحزب المصري الديمقراطي، فريد زهران (66 عاما)، ومرشح حزب الشعب الجمهوري حازم عمر (59 عاما).

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت من جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم والتي بلغت نحو 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9367 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

من جانبه، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، أن الانتخابات الرئاسية تجري بإشراف قضائي كامل وبنظام قاضٍ واحد لكل صندوق.